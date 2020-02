Združenje centrov za ravnanje z odpadki od države zahteva interventne ukrepe

Ljubljana, 19. februarja - Združenje centrov za ravnanje z odpadki Slovenije od ministrstva za okolje in prostor zahteva takojšnje interventne ukrepe, s katerimi bi začasno zagotovili nemoteno prevzemanje in predelavo komunalne embalaže, ki je ne prevzemajo pooblaščene družbe. Denar za odvoz in obdelavo polovice odpadne embalaže za 2020 naj zagotovi država, so zapisali.