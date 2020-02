Kandidati za Splošno sodišče EU samozavestno v nadaljevanje postopka

Ljubljana, 21. februarja - V predsedniški palači so se danes predstavili trije kandidati za dve sodniški mesti na Splošnem sodišču EU, ki jih je državnemu zboru v potrditev predlagal predsednik Borut Pahor. Klemen Podobnik, Jure Vidmar in Nina Savin Bossière so samozavestni, da jim bo uspelo izpolniti tudi ostre kriterije t.i. Odbora 255, ki presoja strokovnost kandidatov.