V Sodnem svetu zavračajo očitke glede postopka izbire kandidatov za Splošno sodišče EU

Ljubljana, 18. januarja - V Sodnem svetu so za STA kot neutemeljene zavrnili očitke na račun postopka izbire kandidatov za Splošno sodišče EU, ki so prišli do izraza med posveti predsednika republike Boruta Pahorja s predstavniki poslanskih skupin ta teden. Obenem so poudarili, da je bilo njihovo zadnje mnenje o kandidatih sprejeto soglasno.