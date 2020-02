Komisija za nadzor javnih financ o Petrolovemu poslu v Rusiji

Ljubljana, 21. februarja - Komisijo DZ za nadzor javnih financ zanimajo podrobnosti o sklenitvi memoranduma o sodelovanju med Petrolom in rusko družbo T Plus grupa. To je na črni listi ZDA, do podpisa pa je prišlo v okviru uradnega obiska predsednika vlade v Moskvi, zato je člane komisije zanimalo, ali naši obveščevalci niso opravili svojega dela.