Petrol: Pred poslom v Rusiji smo preverili sodelujoča podjetja

Ljubljana, 21. februarja - Petrol je pred sklenitvijo nezavezujočega memoranduma z rusko družbo PJSC T Plus preveril to družbo in njene družbenike ter ugotovil, da nihče od njih ni uvrščen na slovensko ali evropsko sankcijsko listo, je pred današnjo sejo komisije DZ, ki bo govorila o teh poslih Petrola, objavila družba. Do posla na podlagi memoranduma sicer še ni prišlo.