Družba Piloti Koper ogorčena nad vladno uredbo o pomorski pilotaži

Koper, 21. februarja - Družba Piloti Koper je ogorčena nad vladno uredbo, ki določa zagotavljanje pomorske pilotaže v obliki javnega podjetja. Vladi očitajo, da na netransparenten in protizakonit način poskuša povsem tržno dejavnost podržaviti ter s tem oškodovati družbo in njene zaposlene. "Gre za nedopustno zlorabo instituta opravljanja tekočih poslov," so dodali.