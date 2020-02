Histeroskopski posegi v UKC Maribor v prenovljeni ambulanti

Maribor, 23. februarja - Na kliniki za ginekologijo in perinatologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je ta teden začela delovati prenovljena histeroskopska ambulanta, v kateri obravnavajo patologijo maternične votline in kanala materničnega vratu. Na leto opravijo okoli 1200 histeroskopskih posegov, zdaj pa bodo imeli za to mnogo boljše prostorske pogoje.