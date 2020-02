V UKC Maribor dobivajo novo napravo za magnetno resonanco

Maribor, 16. februarja - Na radiološkem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor bodo dobili novo napravo za preiskave z magnetno resonanco, saj je dosedanja stara že 15 let in dotrajana. Za postavitev novega aparata so potrebna določena gradbeno-obrtniška dela, zato bo do konca maja omejeno gibanje na območju za kirurško stolpnico.