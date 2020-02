Energetski in podnebni načrt pred sprejemanjem na vladi tarča številnih kritik

piše Janja Zalar

Ljubljana, 16. februarja - Danes se zaključuje javna obravnava osnutka celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki ga je pripravilo ministrstvo za infrastrukturo. V mesecu dni so zvrstile številne kritike na račun načrta, ki zajema obdobje 10 let. Do konca meseca naj bi vlada potrdila načrt, ki bo prvi strateški dokument v energetiki po 16 letih.