Maribor, 18. februarja - Tanja Fajnik Milakovič v komentarju Veš, država, svoj dolg? piše o nezadovoljstvu upokojencev in njihovega sindikata, tudi ob zadnjem zvišanju pokojnin. Slednje, kot pravijo, se jim ne bo poznalo v žepu, saj so se podražile oskrbnine v domovih in komunalne storitve.