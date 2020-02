Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 2.)

Ljubljana, 18. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odzivu slovenskih medijev na inavguracijo novega hrvaškega predsednika Zorana Milanovića. Poročale so tudi, da je združenje Frank vložilo pritožbo zoper Slovenijo pri Evropski komisiji in o 595 obravnavanih primerih nezakonitih prehodov državne meje.