Na prireditvi v DZ pozivi k vsesplošni skrbi za zdravje rastlin

Ljubljana, 18. februarja - Odgovorna, strokovna in ozaveščena skrb za zdravje rastlin je pomemben korak pri zaščiti okolja in hrane, ki zmanjšuje revščino in povečuje ekonomsko razvitost, je bilo slišati na današnji prireditvi v DZ o zdravju rastlin. V boju s škodljivimi organizmi, ki jih napadajo, pomembno vlogo igrajo EU referenčni laboratoriji, tudi v Sloveniji.