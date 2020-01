Leto 2020 je mednarodno leto rastlin

Ljubljana, 5. januarja - Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. Vrsto ozaveščevalnih aktivnosti na tem področju skozi celotno leto napovedujeta ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.