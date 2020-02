EU na črni seznam davčnih oaz dodala britanske Kajmanske otoke

Bruselj, 18. februarja - Finančni ministri EU so danes v Bruslju osvežili črni seznam davčnih oaz, na katerega so dodali Kajmanske otoke, Panamo, Sejšele in Palau. Kajmanski otoki so prvo britansko čezmorsko ozemlje, ki se je znašlo na tem seznamu, in to manj kot tri tedne po brexitu. Panama, ki so jo leta 2018 s seznama umaknili, pa se nanj spet vrača.