EU s seznama davčnih oaz odstranila Švico in Združene arabske emirate

Luxembourg, 10. oktobra - Evropska unija je s črnega seznama davčnih oaz odstranila Združene arabske emirate in Maršalove otoke, s sivega pa je odstranila Švico. Kot so na današnjem zasedanju sklenili finančni ministri unije, so Švica, Albanija, Kostarika, Mauritius in Srbija izpolnile zahteve in ustrezno sodelujejo pri izmenjavi davčnih podatkov.