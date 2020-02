Raziskava: Štiri petine okužb s koronavirusom blagih

Peking, 18. februarja - Največja raziskava o novem koronavirusu na Kitajskem doslej je pokazala, je več kot 80 odstotkov okužb blagih. Ugotovili so, da so najbolj ogroženi starejši in bolni. Glede nadaljevanja epidemije so pojasnili, da je ta vrhunec dosegla med 23. in 26. januarjem, potem pa se je do 11. februarja zmanjševala.