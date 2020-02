Singapur zaradi koronavirusa znižal napoved letošnje gospodarske rasti

Singapur, 17. februarja - Singapur je danes znižal napoved letošnje rasti BDP na razpon od -0,5 do 1,5 odstotka. Novembra je napovedoval od 0,5- do 2,5-odstotno rast. Koronavirus je že precej prizadel trgovino in turizem, obeti pa so še slabši, je utemeljila vlada. Singapur je poleg Kitajske ena najbolj prizadetih držav zaradi novega virusa.