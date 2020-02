Ministrstvo za kulturo zaskrbljeno zaradi javnih napadov na novinarje

Ljubljana, 18. februarja - Nedavni izbruhi javne stigmatizacije in celo ulični napadi na novinarje so zaskrbljujoč znanilec stopnjevanja pritiskov, so poudarili na ministrstvu za kulturo. Ob tem so dodali, da si bodo še naprej prizadevali za sodelovanje vseh ključnih resorjev pri vzpostavljanju varnega okolja za novinarje, da bodo ti lahko opravljali svoje delo.