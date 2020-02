Društvo novinarjev obsoja aktualne napade na novinarje in medije

Ljubljana, 13. februarja - Društvo novinarjev Slovenije je ostro obsodilo intenzivne napade na posamezne novinarje in medije, ki poročajo o madžarskem financiranju slovenskih medijskih podjetij. V društvu celo ocenjujejo, da so načini diskreditacije in intenzivnost napadov prešli v fazo, ko že predstavljajo nevarnost za novinarje, medije in demokratičnost družbe.