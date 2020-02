V Londonu bodo že 40. podelili glasbene nagrade brit

London, 18. februarja - V londonski Areni O2 bo drevi že 40. podelitev britanskih glasbenih nagrad, britov. Med nastopajočimi bodo tudi nominiranci Harry Styles, Lewis Capaldi, Mabel, Stormzy in Billie Eilish. Ta bo po napovedih nocoj prvič v živo izvedla svojo skladbo za novi film o Jamesu Bondu z naslovom No Time To Die.