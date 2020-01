Billie Eilish bo zapela nosilno skladbo bondiade No Time To Die

New York, 15. januarja - Mlada ameriška glasbenica Billie Eilish bo zapela nosilno skladbo najnovejšega filma o tajnem agentu Jamesu Bondu z naslovom No Time To Die, so naznanili producenti. Osemnajstletna nominiranka za grammyja bo tako postala najmlajša glasbenica, ki bo napisala in posnela nosilno skladbo za to franšizo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.