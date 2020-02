Žalčana zaradi proizvodnje prepovedane konoplje v pripor

Žalec, 17. februarja - Celjski preiskovalni sodnik je za 38-letna Žalčana zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedano konopljo na podlagi kazenske ovadbe odredil pripor. Skupno so jima žalski policisti zasegli več kot 900 sadik konoplje, okoli dva kilograma posušene konoplje, manjšo količino konopljine smole in več opreme za gojenje konoplje.