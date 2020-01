Policisti med hišno preiskavo našli prepovedano drogo konoplja

Kozina, 22. januarja - Kozinski policisti so 10. januarja med hišno preiskavo v enem od naselij občine Hrpelje - Kozina pri 55-letnem osumljencu zasegli približno dva kilograma prepovedane droge konoplja. Na Okrožnem sodišču v Kopru so osumljencu odredili hišni pripor zaradi storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.