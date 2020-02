Izvršni odbor SMC o pogajanjih za vstop v vlado, a ne še o kadrih

Ljubljana, 17. februarja - Člani izvršnega odbora SMC so danes razpravljali o aktualni politični situaciji in tem, "ali je možno vzpostaviti stabilno in na programu temelječo vlado", je po seji medijem povedal predsednik stranke Zdravko Počivalšek. O morebitnih kadrovskih razrezih v novi vladi, o kateri se pogovarjajo s SDS, NSi in DeSUS, pa danes še ni bilo govora.