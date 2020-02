V Münchnu zgodovinsko srečanje zunanjih ministrov Kitajske in Vatikana

München, 15. februarja - Ob robu münchenske varnostne konference sta se v petek prvič sešla zunanja ministra Kitajske in Vatikana, Wang Yi in nadškof Paul Gallagher. Azijska sila in žepna državica nimata diplomatskih stikov, a se njuni odnosi od zgodovinskega dogovora o imenovanju škofov iz leta 2018 počasi izboljšujejo.