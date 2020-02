Kurenti obiskali državni zbor

Ljubljana, 14. februarja - Dan pred začetkom 60. Kurentovanja so kurenti in drugi tradicionalni pustni liki in maske s Ptuja danes tradicionalno obiskali državni zbor. Sprejel jih je podpredsednik DZ Jože Tanko, ki se jim je zahvalil za obisk ter srečo in pozitivno energijo, ki so jo prinesli v parlament, je ekipa Kurentovanja zapisala v sporočilu za javnost.