Ameriški senat proti Trumpovi samovolji glede Irana

Washington, 14. februarja - Ameriški senat je v četrtek s 55 glasovi za in 45 proti potrdil predlog zakona, ki želi predsedniku ZDA Donaldu Trumpu onemogočiti vojno poti Iranu brez privolitve kongresa. Resolucija je posledica Trumpove odločitve, da ameriška vojska v Iraku ubije iranskega generala, kar je privedlo do iranskega povračilnega napada in skoraj do vojne.