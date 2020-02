Kanalski svetniki o posledicah sežiganja odpadkov v Salonitu

Kanal, 13. februarja - Svetniki Občine Kanal ob Soči so na današnji izredni seji poskušali izvedeti, kako bi sežiganje odpadkov v Salonitu Anhovo vplivalo na onesnaževanje okolja. Zdravniki so večkrat poudarili, da so lahko izmerjene vrednosti posameznih onesnaževalcev pod mejnimi vrednostmi, problem pa je mešanica vseh skupaj, ki je lahko zelo nevarna.