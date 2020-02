V Mariboru višje globe za nedovoljeno odlaganje odpadkov

Maribor, 23. februarja - V Mestni občini Maribor so poostrili nadzor nad odlaganjem odpadkov. V skladu s posodobljenim občinskim odlokom, ki ureja to področje, bodo morali imeti občani po novem urejen odvoz odpadkov tudi z vikendov in ostalih objektov v začasni rabi. Prav tako so se zvišale globe za kršitelje.