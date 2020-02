V Mariboru občutno zvišanje cen komunalnih storitev

Maribor, 13. februarja - V Mestni občini Maribor se obeta občutna podražitev komunalnih storitev. Če bodo mestni svetniki prihodnji teden potrdili predlagane cene, se bo cena komunalne košarice za povprečno mariborsko gospodinjstvo zvišala za 4,5 evra. Po besedah vodstev občine in javnih podjetij je to pripisati predvsem zvišanju minimalne plače in drugih stroškov.