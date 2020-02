Prijeta vlomilca v stanovanjske hiše na Koprskem

Koper, 13. februarja - Na območju Policijske postaje Koper so letos obravnavali že 13 vlomov v različne stanovanjske objekte. S policijsko preiskavo so ugotovili, da sta vsaj štiri od teh izvršila 26-letni državljan Hrvaške in 33-letna državljanka Srbije, ki so jima pred tednom dni odvzeli prostost.