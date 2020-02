Ljudje množično obiskujejo snemalne lokacije filma Parazit

Seul, 13. februarja - Po veliki zmagi južnokorejske satirične srhljivke Parazit režiserja Boonga Joon-hoja na letošnjih oskarjih so na lokacijah, kjer so film snemali, zaznali izjemen porast obiska. Iz prodajalne pizz so celo sporočili, da so po nedeljski razglasitvi oskarjev podvojili zaslužek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.