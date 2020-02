Simon Popek: Štirje oskarji za Parazita so veliko presenečenje

Ljubljana, 10. februarja - Štirje oskarji za film Parazit južnokorejskega režiserja Boonga Joon-hoja so po mnenju programskega direktorja ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe in Festivala dokumentarnega filma Simona Popka veliko presenečenje. Film je zelo črn, mračen in tudi ciničen ter zunaj ustaljene poti ameriške akademije, je ocenil za STA.