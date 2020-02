NIJZ: Letos kroži veliko število različnih virusov gripe

Ljubljana, 13. februarja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ugotavljajo, da letos kroži veliko število različnih virusov gripe, kar je možna razlaga za veliko obolevnost med otroci in mladostniki. Pri njih je nabor sevov virusov gripe, s katerimi so se že srečali, manjši in je zato večja verjetnost, da bo kateri od virusov zanje nov in imunskemu sistemu neznan.