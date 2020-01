Najboljši način preprečevanja gripe je cepljenje, pomembni pa so tudi higienski ukrepi

Ljubljana, 29. januarja - Najboljši način preprečevanja sezonske gripe je, da se vsako leto cepimo, so zapisali na spletni strani UKC Ljubljana. Hkrati pa lahko tudi dobre higienske navade, kot sta pokrivanje ust in uporaba robčkov za enkratno uporabo v primeru kašlja ter umivanje rok, pomagajo ustaviti širjenje mikrobov in preprečijo okužbe dihal, kot je gripa.