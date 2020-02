Na sodiščih lani manj nerešenih zadev kot leta 1990

Ljubljana, 12. februarja - Slovenska sodišča so lani prejela več kot 839.000 zadev, rešila so jih 850.000, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič. Izpostavil je, da so imeli ob koncu leta 2019 manj nerešenih zadev kot konec leta 1990, čeprav so se od tedaj pristojnosti slovenskega sodstva zelo razširile.