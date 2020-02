Florjančič ob začetku novega sodnega leta delo sodstva ocenil kot uspešno

Ljubljana, 12. februarja - Delo slovenskega sodstva v lanskem letu je bilo uspešno, nadaljevali so se pozitivni trendi preteklih let, je ob današnjem odprtju sodnega leta ocenil predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič. Sodniške kolege pa je opozoril, da so ves čas pod lupo javnosti, zato je pomembno, da sodstvo deluje čim bolj odprto in transparentno.