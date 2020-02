V New Hampshiru po uvodnih podatkih dober rezultat za Sandersa, Buttigiega in Klobucharjevo

Concord, 12. februarja - Po uvodnih izidih sinočnjih strankarskih volitev za izbiro predsedniškega kandidata demokratske stranke v ameriški zvezni državi New Hampshire so se najbolje odrezali senator Bernie Sanders, župan Pete Buttigieg in senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar, poleg ostalih pa je razočaran tudi nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden.