Demokratski volivci po Iowi danes izbirajo predsedniškega kandidata v New Hampshiru

Concord, 11. februarja - V ameriški zvezni državi New Hampshire bodo danes potekale strankarske volitve demokratov in republikancev za izbiro predsedniških kandidatov stranke. Pri republikancih ni dvoma o zmagovalcu, pri demokratih pa sta po Iowi v ospredju pozornosti župan Pete Buttigieg in senator Bernie Sanders. Podpora raste tudi senatorki Amy Klobuchar.