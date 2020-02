WHO kitajski koronavirus poimenoval covid-19

Ženeva, 11. februarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da je novi koronavirus iz Kitajske poimenovala covid-19. V skladu s smernicami WHO, Svetovne organizacije za zdravje živali ter Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO) se ime novega virusa ne sme nanašati na točno določeno geografsko lokacijo, živali ali ljudi.