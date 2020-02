Strokovnjaki z vsega sveta na konferenci o novem koronavirusu

Ženeva, 11. februarja - Strokovnjaki z vsega sveta so se danes v Ženevi zbrali na dvodnevni konferenci o novem koronavirusu pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Razpravljajo o izvoru in prenašanju virusa ter razvoju cepiva. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus jih je pozval k sodelovanju.