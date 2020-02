Mariborska Lista mladih izstopila iz Arsenovičeve koalicije

Maribor, 11. februarja - Lista mladih - Povezujemo, ki jo v mariborskem mestnem svetu zastopa njen predsednik Matic Matjašič, je danes nepreklicno izstopila iz koalicije župana Saše Arsenoviča. Kot je pojasnil Matjašič, imajo z županom in koalicijskimi partnerji drugačen pogled na politiko, komunikacijo in način dela, zato so razhajanja med njimi prevelika.