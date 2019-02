Kujundžić Lukačkova postala tretja mariborska podžupanja

Maribor, 26. februarja - Mariborski župan Saša Arsenovič je danes za svojo že tretjo podžupanjo imenoval Heleno Kujundžić Lukaček, ki v mestnem svetu zastopa barve SMC. Kot so pojasnili na mariborski občini, bo pokrivala področja lokalne skupnosti, kulture, sociale, zdravstva, šolstva in predšolske vzgoje, nevladnih organizacij, društev in medgeneracijskega sodelovanja.