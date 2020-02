Nova uprava Petrola v pripravo strategije do poletja

Ljubljana, 11. februarja - Nova uprava Petrola bo pod vodstvom Nade Drobne Popovič strategijo do leta 2025 oblikovala do poletja. Do takrat bo tudi preučila možnosti glede naložbe v novo poslovno stavbo v Ljubljani. "Nova uprava bo nadaljevala transformacijo iz naftnega trgovca v energetsko družbo v povezavi s trajnostjo in mobilnostjo," je napovedala Drobne Popovičeva.