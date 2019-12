Skupščina Petrola brez novih odgovorov glede razrešitve uprave

pripravila Barbara Dovč in Jure Bernard

Ljubljana, 12. decembra - Današnja skupščina Petrola ni prinesla novih odgovorov na to, zakaj je prišlo do sporazumnega odhoda uprave pod vodstvom Tomaža Berločnika, saj tako nadzorni svet kot nekdanja uprava vztrajata pri svojih stališčih. So pa delničarji izglasovali revizijo, ki bo preverila največje posle v zadnjih petih letih, ko je družba dosegala dobre rezultate.