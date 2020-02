V mesecu februarju potekajo vpisi prvošolcev v osnovno šolo

Ljubljana, 17. februarja - V mesecu februarju potekajo vpisi otrok v 1. razred. V slednjega morajo starši vpisati otroke, ki so ali bodo v tem koledarskem letu dopolnili starost šest let, torej so bili rojeni leta 2014. Vpis poteka tako, da šola po poprejšnjem povabilu in pogovoru s starši izpolni vpisni list, ki ga starši nato podpišejo.