Z odločbami o usmeritvi že okoli sedem odstotkov osnovnošolcev in dijakov

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 29. januarja - Število učencev s posebnimi potrebami v osnovnih in srednjih šolah v zadnjih letih narašča. Odločbo o usmeritvi ima že skoraj sedem odstotkov osnovnošolcev in še nekoliko večji delež srednješolcev. Mnenja o vzrokih za višanje števila odločb so različna, ministrstvo pa začenja strokovno razpravo o tem, kaj, če sploh kaj, spremeniti.