Država New York toži zvezno vlado zaradi oviranja dostopa do programov za olajšanje potovanj

New York, 11. februarja - Pravosodna ministrica ameriške zvezne države New York Letitia James je v ponedeljek vložila tožbo proti zvezni vladi predsednika Donalda Trumpa, ker naj bi želela prebivalcem New Yorka odvzeti dostop do zveznih programov, ki omogočajo hitrejšo obravnavo na letališčih in mejnih prehodih.