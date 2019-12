Trump plačal kazen zaradi zlorabe lastne dobrodelne organizacije

New York, 11. decembra - Ameriški predsednik Donald Trump je nakazal dva milijona dolarjev kazni zaradi zlorabe lastne dobrodelne ustanove v zasebne namene. Denar bo šel raznim dobrodelnim organizacijam, ki niso povezane z njim, njegovo družino in podjetji. Nakazilo je potrdila pravosodna ministrica države New York Letitia James.