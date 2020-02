V teku pogovori za sodelovanje in skupen nastop zelenih strank in gibanj

Ljubljana, 10. februarja - Zeleni Slovenije in Stranka mladih - Zeleni Evrope, ki sta se s sporazumom o zelenem sodelovanju že dogovorili o usklajenem nastopu na volitvah, ko bo do njih prišlo, si želijo k sodelovanju pritegniti še druge zelene iniciative in gibanja. Pogovori o tem potekajo tudi v teh dneh.